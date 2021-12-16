وسائل إعلام: مصرع 5 جنود بحادث سير في المكسيك
AFP
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لقي خمسة جنود مصرعهم في حادث انقلاب سيارة تابعة للجيش في مدينة كولياكان عاصمة ولاية سينالوا شمال غربي المكسيك.
وذكرت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية، أن "سيارة ركاب تدحرجت عدة مرات وكان بداخلها عدد من الجنود، واصطدمت بعدها بجرافة بالقرب من موقع لأشغال الطرق".
وأضافت: "حسب المعطيات الأولية، أدى الحادث إلى مقتل 5 جنود على الأقل".
وأشارت إلى أن السلطات باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
المصدر: "تاس"
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