المكسيك.. مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا في حادث سير
Reuters TB/LP
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قال مسؤول بخدمات الطوارئ المكسيكية، يوم الخميس، إن ما لا يقل عن 49 شخصا، معظمهم مهاجرون من هندوراس، لقوا حتفهم في حادث انقلاب مقطورة بولاية تشياباس جنوب البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول تأكيده أن 37 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء الحادث.
المصدر: "رويترز"
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