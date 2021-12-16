"المقاومة" في أفغانستان تعلن مقتل أكثر من 60 عنصرا من "طالبان"

أعلنت "جبهة المقاومة الوطنية" في أفغانستان عن مقتل 61 عنصرا من "طالبان" وإصابة 42 آخرين في مختلف الولايات الأفغانية خلال الأيام الثمانية الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" في منشور على "فيسبوك" أن العمليات ضد "طالبان" جرت في ولايات بغلان وبنجشير وكابل وكابيسا وسمنكان وتخار وبروان وبادغيس ولغمان وبلخ وفارياب وغزني وغور وهرات وكنر وننكرهار.

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يذكر أن "جبهة المقاومة الوطنية" يقودها أحمد مسعود، نجل القائد الميداني البارز أحمد شاه مسعود، وهي تشمل مختلف القوى الرافضة لسيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان والمناهضة للحكومة التي شكلتها الحركة في سبتمبر الماضي.

وتتخذ "الجبهة" من وادي بنجشير الوعر بشمال شرقي البلاد معقلا لها.

المصدر: تاس