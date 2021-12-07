وسائل إعلام إيرانية: أحمد مسعود التقى رئيس شركة "بلاك ووتر" الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أحمد مسعود، زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية المعارضة لحكومة "طالبان"، عقد لقاء مع مؤسس ورئيس شركة "بلاك ووتر" الأمريكية للأمن إيريك برينس.

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وقالت صحيفة "طهران تايمز" نقلا عن مصدر مطلع إن اللقاء جرى في العاصمة الطاجيكية دوشنبه دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه رغم سيطرة قوات "طالبان" على معقل أحمد مسعود، وادي بنجشير شمال شرقي البلاد، يعتزم مسعود، ونائب الرئيس السابق، أمر الله صالح، الاستمرار في مقاومة حكم "طالبان".

وتعتبر شركة "بلاك ووتر" أكبر شركة خاصة للأمن استخدمها الأمريكيون في العراق، وترافق ذلك مع فضيحة مدوية للشركة، حيث اتهم أفرادها بقتل مدنيين في بغداد في حادث وقع عام 2007.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية