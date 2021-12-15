شركة برمجيات إسرائيلية تعلن إحباط "هجوم سيبراني إيراني" على سبعة أهداف حكومية وتجارية

أعلنت شركة أمن المعلومات الإسرائيلية Check Point عن إحباط هجوم إلكتروني إيراني على 7 أهداف حكومية وتجارية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الشركة في بيان لها إن "مجموعة APT35 الإيرانية، والمعروفة أيضا باسم Charming Kitten حاولت شن الهجوم هذا من خلال استغلال ثغرة أمنية كشف عنها في الأيام الأخيرة".

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وأضافت أن "المهاجمين حاولوا استغلال الثغرة الأمنية الخطيرة في Log4j، وهو برنامج لتوثيق نشاط المستخدمين، من أجل مهاجمة سبعة أهداف حكومية وتجارية في إسرائيل".

ولفتت إلى أنها "تمكنت من وقف الهجوم".

وLog4j هو برنامج مفتوح المصدر يستخدم لتوثيق نشاط المستخدمين وهو مدمج مع ملايين الخدمات والتطبيقات على الويب، بما في ذلك منتجات من Apple وGoogle وAmazon وMicrosoft وIBM وغيرها.

المصدر: "كان"





