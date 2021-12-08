إسرائيل تعلن تعرض موقع مؤسسة التأمين الوطني لهجوم إلكتروني
Reuters
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أعلنت مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن انهيار موقعها الإلكتروني وحدوث تشويشات كبيرة فيه في أعقاب تعرضه لهجمة إلكترونية.
وذكرت المؤسسة أن "الهجوم يتركز على تحميل معلومات بشكل كبير على الموقع، بحيث يتم التعامل معه من قبل موظفي الإنترنت والكمبيوتر (السيابر) في المؤسسة"، مشيرة إلى أنه "تم الإبلاغ أيضا عن أنه لم يتم اختراق أي قواعد بيانات حتى الآن وأن المعلومات العامة مخزنة ومحمية".
المصدر: RT
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