محكمة ألمانية تحكم بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم بقضية اغتيال مواطن جورجي

أصدرت محكمة ألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم في قضية قتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي ببرلين عام 2019.

وبدأت السلطات الألمانية النظر في قضية اغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي، منذ أكتوبر 2020 في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المحكمة إن المواطن الروسي (56 عاما)، مذنب بارتكاب جريمة القتل العمد، وأشارت إلى خطورة ما حدث.

وأفادت الأجهزة الأمنية الألمانية في وقت سابق بأن المتهم بارتكاب جريمة القتل وصل إلى برلين بوثائق مزورة، وفي 23 أغسطس سنة 2019 أطلق النار وقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عاما في حديقة تيرجارتن ببرلين.

المصدر: تاس