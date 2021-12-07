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النيابة الألمانية تطالب بالسجن مدى الحياة للروسي المتهم باغتيال الجورجي خانغوشفيلي في بريلين

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النيابة الألمانية تطالب بالسجن مدى الحياة للروسي المتهم باغتيال الجورجي خانغوشفيلي في بريلين
AFP Odd ANDERSEN
المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي المقتول في ألمانيا
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طالبت النيابة العامة في ألمانيا بالسجن مدى الحياة للمواطن الروسي فاديم سوكولوف المتهم باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.

يذكر أن المواطن الجورجي خانغوشفيلي قتل بإطلاق النار في حديقة "تيرغارتن" في العاصمة الألمانية برلين في أغسطس 2019.

وكان خانغوشفيلي يقيم في ألمانيا منذ عام 2016، وهو مطلوب للعدالة في روسيا بتهم الإرهاب، حيث كان أحد عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة التي نشطت في الشيشان الروسية قبل تطهيرها منهم.

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واتهمت السلطات الألمانية سوكولوف بأنه "نفذ العملية بأمر من السلطات الروسية"، فيما نفت موسكو أي علاقة لها بالقضية، مشيرة إلى أنها كانت قد طالبت برلين غير مرة بتسليم خانغوشفيلي لها قبل قتله.

المصدر: وكالات

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