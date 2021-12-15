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زلزال قوي يضرب محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران

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زلزال قوي يضرب محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران
أرشيف
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أفاد مراسلنا بأن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، هز محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران،اليوم الأربعاء.

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وأشارت مديرية الأزمات في خوزستان إلى أنه حتى الآن لم تتلق أي تقارير عن أضرار وخسائر من الزلزال، لافتة إلى أن الوضع تحت السيطرة".

وعن تقرير الزلزال الأولي، أوضحت مديرية الأزمات أن الزلزال بلغت قوته 4.6 درجة، وموقعه على حدود محافظتي خوزستان وشهرمحل وبختياري - بالقرب من قلعة خاجة، على خط الطول"49.75"، وخط العرض "32.39"، ووقع على عمق 10 كيلومتر.

المصدر: RT + "تسنيم"

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