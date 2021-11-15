"إرنا": الزلزالان بجنوب إيران خلفا قتيلا ونحو 100 جريح وألحقا أضرارا بـ 3 آلاف وحدة سكنية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلا عن مجلس محافظة هرمزغان، بأن الزلزالين اللذين ضربا أمس جنوب البلاد خلفا قتيلا ونحو 100 جريح وألحقا أضرارا متباينة بـ 3 آلاف وحدة سكنية.

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وأضافت الوكالة، بأن محافظة هرمزغان بجنوب إيران، شهدت 44 هزة ارتدادية بعد الزلزالين القويين اللذين ضربا جزيرة قشم يوم أمس بقوة 6.3 درجة و6.4 درجة على مقياس ريختر.

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت أمس عن وقوع زلزالين ضربا محافظة هرمزغان بجنوب البلاد، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

وتقع إيران فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.

المصدر: RT