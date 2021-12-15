10 قتلى وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب قبالة ماليزيا
Reuters
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عثر اليوم الأربعاء على عشر جثث، وفقد 29 شخصا، بعد أن انقلب قارب يشتبه في أنه كان يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ماليزيا.
وقالت السلطات البحرية الماليزية إنه تم الإبلاغ عن إنقاذ 21 شخصا من بين 60 شخصا كانوا على متن القارب، الذي انقلب قبالة ولاية جوهور الجنوبية صباحا اليوم.
وتم العثور على الناجين والقارب على شاطئ في تانجونج بالاو. وقالت وكالة إنفاذ القانون الماليزية إن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت بحثا عن المفقودين.
ولم تقدم السلطات مزيدًا من التفاصيل حول أصل أو جنسية المهاجرين، أو وجهتهم المقصودة.
المصدر: رويترز
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