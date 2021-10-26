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وفاة 4 أطفال في غرق قارب لمهاجرين قبالة اليونان

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وفاة 4 أطفال في غرق قارب لمهاجرين قبالة اليونان
Reuters مهاجرون يغادرون سفينة لخفر السواحل اليونانية بعد إنقاذهم
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قضى أربعة من أطفال المهاجرين غرقا أثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى اليونان بعدما غمرت المياه قاربهم الذي كان يقل نحو 27 شخصا.

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وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس إن أعمار الأطفال تتراوح بين 3 إلى 14 عاما، وأضاف أنه تم إنقاذ 22 آخرين ويعتقد أن شخصا واحدا فقد، دون أن يكشف على الفور عن جنسياتهم.

وكتب الوزير عبر "تويتر" "هذه حقيقة استغلال عصابات إجرامية للمهاجرين في إيجه".

وظهر حطام القارب قبالة جزيرة تشيوس اليونانية، حيث شاركت طائرتان وعشرة زوارق في عملية الإنقاذ.

وتعد اليونان أحد السبل الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي التي يسلكها طالبو لجوء يعبرون من تركيا في زوارق مطاطية واهية مكتظة عادة، غير أن الأعداد تناقصت بوضوح في السنوات الأخيرة وأصبحت حوادث غرق القوارب أقل تكرارا.

يذكر أن نحو مليون شخص، معظمهم لاجئون سوريون، وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015 بعد العبور إلى جزر يونانية قريبة من تركيا.

 

المصدر: "رويترز"

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