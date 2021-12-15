القوات الفرنسية تعيد معسكر تمبكتو إلى جيش مالي

أعادت القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في الساحل الإفريقي، يوم الثلاثاء، معسكر تمبكتو إلى جيش مالي بعدما احتفظت على مدى نحو 9 سنوات بوجود متواصل في المنشأة الواقعة في شمال البلاد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن العلم الفرنسي في القاعدة أنزل ورفع مكانه علم مالي، بمشاركة عدد محدود من الجنود الفرنسيين والماليين وممثلين عن السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين.

وبدأ الانسحاب الفرنسي من تمبكتو في أبريل 2013، وكان لا يزال يتواجد فيها نحو 150 جنديا فرنسيا.

وقال الكابتن فلوريان الذي كان يتولى قيادة المعسكر قبل عملية التسليم "بالنسبة إلينا، إنها صفحة تطوى لكن المهمة مستمرة"، مشيرا إلى مواصلته مع جنوده المهمة في مالي.

وأكد الجنرال دو بيرو أن فرنسا "ستكون حاضرة بشكل مختلف"، مضيفا أن "هدف مهمة برخان في نهاية المطاف هو تمكين مالي من أخذ مصيرها بيدها (...) لكن دائما في إطار شراكة".

وتشكل مغادرة الجنود الفرنسيين استمرارا لإعادة تنظيم القوة الذي أعلن عنه في يونيو، في موازاة تقليص تدريجي لعديد القوات الفرنسية العاملة في منطقة الساحل.

المصدر: "أ ف ب"