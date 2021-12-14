 
مباشر

إيطاليا.. انتشال آخر جثة لضحايا انهيار منزل في صقلية جراء انفجار للغاز

أخبار العالم

إيطاليا.. انتشال آخر جثة لضحايا انهيار منزل في صقلية جراء انفجار للغاز
Reuters Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
مكان الحادث في جزيرة صقلية الإيطالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryi2

تم انتشال جثث جميع ضحايا انهيار منزل سكني وقع في جزيرة صقلية الإيطالية السبت الماضي، بعد العثور على جثة آخر شخص كان يعتبر مفقودا، حسبما أوردت وكالة "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
إيطاليا.. انتشال أربع جثث جديدة من المبنى المنهار في صقلية
إيطاليا.. انتشال أربع جثث جديدة من المبنى المنهار في صقلية

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الضحايا بلغ 8 قتلى، بينهم امرأة حامل.

وبناء على معطيات التحقيق الأولية فقد وقع الحادث في مدينة رافانوسا مساء السبت بسبب تسرب للغاز، وأسفر الانفجار القوي عن انهيار ثلاثة مبان وتضرر أربعة مبان أخرى، كما سببت الواقعة بتشريد أكثر من 100 شخص مؤقتا.

ويعمل خبراء على كشف أسباب تسرب الغاز والتحقق في حالة البنية التحتية المحلية القديمة التي جرى إصلاحها الأخير في ثمانينات القرن الماضي.

المصدر: ِANSA + "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا