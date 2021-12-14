إيطاليا.. انتشال آخر جثة لضحايا انهيار منزل في صقلية جراء انفجار للغاز

تم انتشال جثث جميع ضحايا انهيار منزل سكني وقع في جزيرة صقلية الإيطالية السبت الماضي، بعد العثور على جثة آخر شخص كان يعتبر مفقودا، حسبما أوردت وكالة "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء.

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وأشارت الوكالة إلى أن عدد الضحايا بلغ 8 قتلى، بينهم امرأة حامل.

وبناء على معطيات التحقيق الأولية فقد وقع الحادث في مدينة رافانوسا مساء السبت بسبب تسرب للغاز، وأسفر الانفجار القوي عن انهيار ثلاثة مبان وتضرر أربعة مبان أخرى، كما سببت الواقعة بتشريد أكثر من 100 شخص مؤقتا.

ويعمل خبراء على كشف أسباب تسرب الغاز والتحقق في حالة البنية التحتية المحلية القديمة التي جرى إصلاحها الأخير في ثمانينات القرن الماضي.

المصدر: ِANSA + "تاس"