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إيطاليا.. انتشال أربع جثث جديدة من المبنى المنهار في صقلية

أخبار العالم

إيطاليا.. انتشال أربع جثث جديدة من المبنى المنهار في صقلية
Reuters
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أفاد مسؤول إيطالي، اليوم الإثنين، بأنه تم انتشال المزيد من الجثث من المبنى المنهار في جزيرة صقلية.

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وأوضح المسؤول، بحسب وكالة "فرانس برس" أنه تم انتشال أربع جثث أخرى من المبنى الذي انهار إثر انفجار في مدينة رافانوسا بجزيرة صقلية.

يذكر أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق إثر انفجار في مدينة رافانوسا في صقلية بإيطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أن انفجار أنبوب غاز قد يكون قد تسبب بالكارثة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

المصدر: AFP+ RT

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