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إيطاليا.. مصرع أربعة أشخاص وخمسة آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى في صقلية (صور)

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إيطاليا.. مصرع أربعة أشخاص وخمسة آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى في صقلية (صور)
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انهيار مبنى في صقلية جراء انفجار أنبوب غاز
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لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 5 في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق إثر انفجار في مدينة رافانوسا في صقلية في إيطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد.

وعثر على امرأتين على قيد الحياة تحت الأنقاض فيما لا تزال فرق الإتقاذ تبحث عن المفقودين مستخدمة كلابا للبحث.

وأشار الدفاع المدني المحلي عبر "تويتر" إلى أن حصيلة القتلى وصلت إلى أربع أشخاص.

وأظهرت صور بثتها القنوات التلفزيونية كومة ضخمة من الأنقاض وعوارض خشبية على الأرض ومبان مجاورة متفحمة ومتضررة.

وقالت السلطات إن انفجار غاز قد يكون تسبب بالكارثة مساء السبت وإنها فتحت تحقيقًا.

وقال رئيس فرق الإطفاء في أغريجينتي جوزيبي ميريندينو، عبر قناة "راي نيوز 24" إن "الغاز قد يكون تراكم في حفرة وقد يكون هذا الجيب من الغاز انفجر بسبب صاعق عرضي مثل سيارة أو مصعد أو آلة كهربائية".

وبعد وقت قصير من الانفجار، ناشد رئيس بلدية رافانوسا كارميلو دانجيلو، على "فيسبوك": "أي شخص لديه مجرفة أو جرافة المساعدة"، مضيفا أن الذي حصل "كارثة".

وأشار رئيس البلدية إلى أن نحو 50 شخصا أصبحوا بلا مأوى لأن مباني مجاورة تضررت في الانفجار أيضا.

المصدر: RT+أ ف ب

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