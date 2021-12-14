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تركيا تعلن "تحييد" عناصر كردية في سوريا والعراق

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تركيا تعلن
Reuters
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أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، تحييد عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في عمليتين منفصلتين في سوريا والعراق.

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وقالت مصادر أمنية مطلعة لوكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات نفذ عملية ضد عناصر "بي كا كا" الذين ينشطون بشمال العراق في 7 ديسمبر الجاري. وأضافت أن العملية أسفرت عن تحييد اثنين من "بي كا كا/ كي جي كي".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أيضا تحييد 3 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" بشمال سوريا.

المصدر: الأناضول

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