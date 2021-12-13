الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين خلال عمليات عسكرية في العراق وسوريا
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 3 إرهابيين" خلال العمليات العسكرية بشمال العراق وشمال سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن قواتها "رصدت إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في منطقة أفاشين بشمال العراق". وأشارت إلى "تحييد الإرهابي" بغارة نفذتها طائرة بدون طيار مسلحة تابعة للجيش التركي.
وأضافت أن "القوات التركية رصدت إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ"بي كا كا"، أثناء محاولتهما استهداف منطقة عملية "نبع السلام"، وأن قوات الكوماندوز تمكنت من تحييد الإرهابيين في المنطقة الواقعة بشمال سوريا".
المصد: yenisafak
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