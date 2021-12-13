الصحة الإسرائيلية: 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسرائيل، 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم الإبلاغ عن 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل يوم أمس، مع وجود 96 مريضا في حالة خطيرة.

ومن بين المصابين 51 يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 8216.

المصدر: "جيروزاليم بوست"