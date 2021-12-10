إسرائيل تمدد قيود السفر 10 أيام أخرى بسبب "أوميكرون"

قررت إسرائيل تمديد قيود السفر بما في ذلك حظر دخول جميع الرعايا الأجانب لمدة 10 أيام أخرى، في محاولة لوقف المزيد من حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الصحة نيتسان هورويتز، إن القيود ستستمر على الركاب الذين يصلون إلى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل حتى 22 ديسمبر على الأقل.

كما ذكر البيان أنه قد يتم فرض قيود وتقديم حوافز إضافية على التطعيم في الأيام المقبلة.

وبموجب المتطلبات الحالية، يجب على جميع الإسرائيليين العائدين من الخارج الحجر الصحي الذاتي حتى يتلقوا تأكيدا بسلبية نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" لفيروس كورونا، بينما يطلب من القادمين من البلدان عالية الخطورة العزل في فندق حجر صحي حكومي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية.

وكشفت إسرائيل عن 21 حالة على الأقل للإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا والذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا. أعلنت إسرائيل، عن 8210 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وتلقى معظم سكانها أكثر من 6.3 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر بيونتيك"، وتلقى أكثر من 4 ملايين إسرائيلي جرعة معززة.

المصدر: "أسوشيتد برس"