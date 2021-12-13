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رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن "بنية جديدة" للعلاقات في المنطقة

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن
Reuters
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لدى وصوله إلى أبوظبي.
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن اتفاقية إبراهيم أسست بنية جديدة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة.

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وقال بينت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين أن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل: " توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن "سروره" بتلبية دعوة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لزيارة الإمارات، وهي الزيارة الأولى خلال فترة زمنية وجيزة للغاية بعد توقيع اتفاقية إبراهيم للسلام.

وقال بينت إن العلاقات التي تربطنا بالإمارات تشمل كل مجال ممكن، كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة.

وأضاف : "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".

المصدر: وام

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