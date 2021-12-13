تايوان: أي غزو صيني سيكون صعبا جدا تنفيذه

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن أي غزو صيني كامل يتضمن نزول قوات والسيطرة على الموانئ والمطارات، سيكون من الصعب جدا تحقيقه بسبب المشاكل التي ستواجهها بكين في إنزال القوات وإمدادها.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع التايوانية، لأعضاء البرلمان، إن قدرة الصين محدودة فيما يتعلق بالنقل في الوقت الحالي، ولن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة (على الجزيرة) وسيتعين عليها الاعتماد على سفن "غير تقليدية" تصعد وتنزل منها المركبات بشكل مباشر، وتتطلب استخدام مرافق الموانئ، إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات.

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وأضافت الوزارة في تقريرها الذي اطلعت رويترز على نسخة منه: "ولكن الجيش سيدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، ولن يكون من السهل احتلالها في وقت قصير. عمليات الإنزال ستواجه مخاطر عالية للغاية".

ولفتت إلى أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات أيضا، لأنه سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.

وذكر البيان "الجيش الوطني يحظى بميزة أن مضيق تايوان يعد خندقا طبيعيا، ويمكن استخدامه في عمليات الاعتراض المشتركة، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الجيش الشيوعي ويقلل بشدة من الكفاءة والتحمل القتالي لقوات الإنزال".

وقالت الوزارة إن "الصين ستحتاج أيضا إلى الاحتفاظ ببعض قواتها في الاحتياط لمنع أي قوات أجنبية من الانضمام لمساعدة تايوان ولمراقبة مناطق أخرى مثيرة للقلق على حدود الصين مثل الهند وبحر الصين الجنوبي"، منوهة بأن القواعد العسكرية الأمريكية واليابانية قريبة من تايوان، وأي هجوم شيوعي صيني سيتم مراقبته عن كثب بالضرورة، بالإضافة إلى أنه سيحتاج لقوات احتياطية لمنع التدخل العسكري الأجنبي.

وتصاعدت التوترات بين تايبيه وبكين في العامين الماضيين، مع تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من جزيرة تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتشرف رئيسة تايوان، تساي إينج وين،‭ ‬على برنامج لتحديث الجيش بهدف جعل الهجوم على الجزيرة أكثر صعوبة، ويهدف البرنامج لتعزيز قدرة الجيش على استخدام أسلحة دقيقة مثل الصواريخ بعيدة المدى لصد أي قوات مهاجمة.

وتعتزم حكومة تايوان زيادة الإنفاق العسكري بنحو 240 مليار دولار تايواني (8.66 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة، توجه معظمها لشراء الأسلحة البحرية، بما في ذلك الصواريخ والسفن الحربية.

المصدر: رويترز