ساليفان: سنتخذ كافة الإجراءات لمنع الصين من السيطرة على تايوان

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات لمنع سيطرة الصين على تايوان.

وقال ساليفان إن "الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات، بما فيها الدبلوماسية والإجراءات للردع، لمنع وقوع... هذا السيناريو مع تايوان".

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وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبذل جهودا على هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أكد أن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حماية نفسها وستتصدي لأي محاولات لاستخدام القوة ضد الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

لكن أكد في وقت نفسه تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".

المصدر: نوفوستي