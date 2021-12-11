مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم على موظفي تطعيمات في باكستان

قال مسؤولون اليوم السبت إن مسلحين هاجموا شرطيين اثنين يوفران الأمن لعمال تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب باكستان، ليقتلوا أحدهما ويجرحوا الآخر.

وقال ضابط الشرطة ساجد أحمد إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على فريق الشرطة المرافق لعمال التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة تشاداره ما أسفر عن مقتل شرطي على الفور وإصابة أحد عناصر شرطة الحدود بجروح خطيرة لكن أعضاء فريق التطعيم لم يصابوا بأذى.

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ووقع الهجوم في منطقة تانك في ولاية خيبر بختونخوا في اليوم الثاني من حملة دامت خمسة أيام لمكافحة شلل الأطفال لتطعيم 6.5 مليون طفل في الإقليم، بحسب المتحدث باسم حملة التطعيم أيمال خان.

وأعلن محمد خراساني المتحدث باسم حركة طالبان باكستان المعروفة باسم تحريك طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.

وهذا هو الهجوم الأول منذ أعلنت حركة طالبان باكستان أمس الجمعة انتهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة لمدة شهر. وأعلنت الهدنة في نوفمبر وسط محادثات سلام بين الجانبين.

غالبًا ما يستهدف المسلحون الباكستانيون فرق مكافحة شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم بدعوى أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال، بحسب الأسوشييتيد بريس.

المصدر: أسوشييتيد بريس