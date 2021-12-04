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باكستان.. احتجاز العشرات في جريمة قتل مواطن سريلانكي اتهم بالتجديف

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باكستان.. احتجاز العشرات في جريمة قتل مواطن سريلانكي اتهم بالتجديف
Reuters
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أكد مسؤولون باكستانيون اليوم السبت أن الشرطة اعتقلت 13 مشتبها بهم واحتجزت عشرات آخرين في جريمة قتل عامل سريلانكي في مصنع للمعدات الرياضية في شرق باكستان.

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وهبط حشد من مئات المسلمين الغاضبين إلى المصنع الواقع في منطقة سيالكوت بإقليم البنجاب أمس الجمعة بعد اتهام مدير المصنع السريلانكي بالتجديف.

وقالت الشرطة إن الحشد قبض على بريانتا كومارا وأعدموه بدون محاكمة وحرقوا جثته علنا. واتهم عمال المصنع الضحية بتدنيس ملصقات عليها اسم الرسول.

وذكر رئيس شرطة البنجاب راو ساردار أن المحققين اعتقلوا مشتبهين بارزين بعد أن شاهدوا دورهم الواضح في الفيديو في تحريض العمال على العنف وقتل المدير وسحب جسده إلى الخارج والتقاط صور سيلفي مع جسده المحترق والاعتراف بفخر بما فعلوه.

وأشار سردار، في تقريره الأولي للسلطات، إلى أن الضحية طلب من العمال إزالة جميع الملصقات من آلات المصنع قبل وصول وفد أجنبي. وأضافت أن الحادث بدأ في حوالي الساعة 11 صباحا ووصل ثلاثة من رجال الشرطة إلى المصنع للسيطرة على الوضع بعد فترة وجيزة.

وقال خورام شاهزاد، مسؤول بالشرطة في منطقة سيالكوت، إن 123 مشتبها اعتقلوا في مداهمات مستمرة.

نددت القيادة العسكرية والسياسية الباكستانية وشخصيات اجتماعية ودينية بارزة وأعضاء المجتمع المدني بعملية الإعدام خارج نطاق القانون.

ويعاقب قانون التجديف وازدراء الأديان في البلاد بالإعدام من تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الجريمة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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