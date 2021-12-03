الشرطة الباكستانية: حشد يقتل سريلانكيا بزعم ازدراء الأديان

ذكرت الشرطة الباكستانية أن حشدا من عامة المسلمين هاجم مصنعا للمعدات الرياضية في إقليم البنجاب شرقي البلاد اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل سريلانكي بسبب مزاعم بالتجديف.

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وأوضح أرماغان غوندال، قائد شرطة مدينة سيالكوت الصناعية- ثالث أكبر مدينة في باكستان- حيث وقع الهجوم، أن عمال المصنع اتهموا الضحية بتدنيس ملصقات تحمل اسم الرسول.

وقال غوندال إن المعلومات الأولية أظهرت أن العامة أعدموا السريلانكي بريانتا دياوادانا، داخل المصنع.

غير أن عمر سعيد مالك، رئيس منطقة غوندال، قال إن الشرطة لا تزال تحاول تحديد الدافع وراء قتل المواطن السريلانكي، الذي تم إرسال جثته إلى المستشفى لتشريحها.

"Kaafir ke bacche ne Quran ki ayatein dustbin mein fainki hain (son of kaafir has thrown verses of Quran in dustbin)," a man is heard saying in the crowd that killed & burnt a Sri Lankan identified as Priyantha Kumara, in Pakistan's Sialkot.

Priyantha was manager of RajCo factory pic.twitter.com/RRR3pGDaGz — Swati Goel Sharma (@swati_gs) December 3, 2021

وأظهر تسجيل مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حشدا يسحب جثة السريلانكي وقد بدت عليها آثار كدمات حادة، خارج المصنع.

Priyantha Kumara, a Sri Lankan national has been tortured and killed by a mob in Pakistan. He was reportedly a manager of a factory. Foreign media reports that his body was also burnt by the mob who claimed he has committed blasphemy.#SriLankapic.twitter.com/FZ7xApjFWh — Kavinthan (@Kavinthans) December 3, 2021

وتشيع في باكستان هجمات الغوغاء على المتهمين بالتجديف في الدولة الإسلامية رغم أن مثل هذه الهجمات نادرا ما تستهدف الأجانب.

ويعاقب القانون الباكستاني المدانين في اتهامات التجديف بالإعدام.

وتقول جماعات حقوقية دولية ومحلية إن الاتهامات بالتجديف استخدمت في كثير من الأحيان لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.

المصدر: "أسوشيتد برس"