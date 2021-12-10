واشنطن تنتقد نيكاراغوا بعد قطع علاقاتها مع تايوان وتؤكد أن قرارها لا يمثل الشعب

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكيةن قرار نيكاراغوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وقالت إنه لا يعكس إرادة شعب نيكاراغوا لأن حكومتها لم تنتخب بحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نحن نشجع جميع الدول التي تقدر المؤسسات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وتعزيز الرخاء الاقتصادي لمواطنيها على توسيع المشاركة مع تايوان".

وأعلنت نيكاراغوا، أمس الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان مع الاعتراف بـ"صين واحدة" تمثلها الحكومة في بكين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد نيكاراغوا، الشهر الكماضي، في أعقاب الانتخابات التي نظمها الرئيس دانيال أورتيجا ونائبته روساريو موريو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد إعلان نيكاراغوا عن نتائج الانتخابات، إن واشنطن تعمل على تعزيز مساءلة المسؤولين في نيكاراغوا ووصفت الانتخابات بالصورية.

المصدر: رويترز