 
مباشر

نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بـ"صين واحدة" تمثلها بكين

أخبار العالم

نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بـ
Reuters MANAURE QUINTERO
وزير خارجية نيكاراغوا، دينيس مونكادا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxco

أعلنت نيكاراغوا، الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان مع الاعتراف بـ"صين واحدة" تمثلها الحكومة في بكين.

إقرأ المزيد
مسؤول أمريكي: تعزيز دفاعات تايوان
مسؤول أمريكي: تعزيز دفاعات تايوان "مهمة ملحة وجوهرية"

وقال وزير خارجية نيكاراغوا، دينيس مونكادا، في بيان: "حكومة جمهورية الصين الشعبية تمثل الطرف الوحيد الذي يمثل قانونيا الصين بأسرها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وأضاف مونكادا: "تقطع حكومة جمهورية نيكاراغوا اعتبارا من اليوم العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتوقف كل الاتصالات والعلاقات الرسمية معها".

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات تابعة لحزب "كومينتانغ" المحافظ الخاسر في الحرب الأهلية، وتقدم نفسها كوريثة الجمهورية الصينية المعلنة عام 1911 ولا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي أراضي الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، بينما تعد بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا