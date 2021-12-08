مسؤول دفاعي أمريكي: تعزيز دفاعات تايوان "مهمة ملحة وجوهرية"
أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إيلي راتنر، أن تعزيز وسائل الدفاع الذاتي لتيوان "مهمة ملحة" وجوهرية لردع الصين.
وأضاف راتنر في شهادة أدلى بها في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه "إضافة إلى الأسلحة والخدمات الدفاعية لتايوان، ما زالت الوزارة ملتزمة بالحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على التصدي لاستخدام القوة أو أي أشكال أخرى من الإكراه التي قد تعرض أمن المواطنين للخطر في تايوان".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أكد أن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حماية نفسها وستتصدي لأي محاولات لاستخدام القوة ضد الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
لكن أكد في وقت نفسه تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".
المصدر: "رويترز" + RT
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