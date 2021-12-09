جرح 10 أطفال في حادث دهس سيارة لمجموعة منهم وسط اليابان

أفادت صحيفة "Asahi" اليابانية، اليوم الخميس، بجرح 10 أطفال على الأقل جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من أطفال إحدى الرياض بمدينة هيهاسيورا وسط اليابان.

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وكتبت الصحيفة أنه تم نقل كل الأطفال المتضررين إلى مستشفى قريب، وأكد الأطباء أن الأطفال أصيبوا بجروح خفيفة. كما تم نقل سائق السيارة المنكوبة، وهو مسن في العمر ما بين 70 و80 عاما، الى المستشفى أيضا.

وتجري الشرطة حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

تكررت في اليابان في الأشهر الأخيرة حوادث بمشاركة السائقين المسنين. ولهذا السبب تدعو الشرطة المحلية المسنين للتخلي عن قيادة السيارة في حال الشك بقدراتهم الذاتية.

المصدر: تاس