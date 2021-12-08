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شولتس معلقا على الوضع حول أوكرانيا: على الجميع التقيد بمبدأ حرمة الحدود

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شولتس معلقا على الوضع حول أوكرانيا: على الجميع التقيد بمبدأ حرمة الحدود
Reuters Ina Fassbender/Pool via REUTERS
المستشار الألماني أولاف شولتس
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علق المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس اليوم الأربعاء على الوضع حول أوكرانيا، محذرا من تداعيات أي انتهاك لمبدأ حرمة الحدود.

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وقال شولتس في تصريحات لقناة "فيلت" التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كان يرى أن ألمانيا يجب أن تستخدم "السيل الشمالي 2" وسيلة تأثير على خلفية الوضع حول أوكرانيا: "موقفنا واضح. نريد أن يتقيد الجميع بمبدأ حرمة الحدود. الكل يدرك أن خلاف ذلك ستكون له عواقب. لكن الحديث يدور عن عدم انتهاك الحدود".

ورفض ربط مصير "السيل الشمالي 2" بالعلاقات بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن "الحديث يدور هنا عن الإجراء المنظم لتشغيل الأنبوب في ألمانيا الذي يتقدم بحذر" وأن "قرارات كثيرة تم اتخاذها سابقا وتم بناء الأنبوب بفضلها".

وتابع معلقا على الوضع حول أوكرانيا: "علينا جميعا أن نجهد من أجل منع وصول الأمور إلى المواجهة".

ونفت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بـ"التصرفات العدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أي طرف كان، أما الادعاءات حول خطط روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا فليست سوى ذريعة لنشر مزيد من قوات الناتو قرب حدود روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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