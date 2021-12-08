المستشار الألماني الجديد إلى باريس وبروكسل الجمعة في أول زيارة خارجية له

يتوجه مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس في 10 ديسمبر إلى باريس وبروكسل في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة، حسبما أورد المكتب الإعلامي للحكومة اليوم الأربعاء.

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وذكر المكتب أنه خلال زيارته إلى فرنسا يوم الجمعة سيبحث شولتس مع رئيسها إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، مشيرا إلى أن زعيمي البلدين سيعقدان مؤتمرا صحفيا في أعقاب محادثاتهما.

أما في بروكسل فتوقع المكتب الإعلامي أن يركز لقاء المستشار الألماني الجديد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على التحضيرات الجارية لجلسة مجلس أوروبا الأسبوع القادم.

ومساء الجمعة ذاته سيلتقي شولتس في بروكسل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ الذي سيؤكد المستشار الألماني له، وفقا لمكتب الحكومة، أهمية حلف الناتو بالنسبة لأمن ألمانيا وأوروبا بأسرها.

المصدر: "تاس"