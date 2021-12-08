أبي أحمد يعود لتولي مهامه رئيسا لوزراء إثيوبيا

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية بأن رئيس الحكومة، أبي أحمد، أعلن عودته إلى تولي مهامه كرئيس للوزراء، وانتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد قوات جبهة تيغراي.

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وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أن رئيس الوزراء أبي أحمد نقل بعض صلاحياته إلى نائبه، لدى توجهه إلى جبهة القتال ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها نحو العاصمة أديس أبابا.

المصدر: RT + "فانا"