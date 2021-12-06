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بوتين ومودي يعلنان عن مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني

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بوتين ومودي يعلنان عن مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بيان أعقب محادثات الزعيمين في نيودلهي اليوم، عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني.

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وجاء في بيان عن الكرملين أن بوتين ومودي أعربا في ختام محادثاتهما عن "دعهما الحازم للسلم والأمن والاستقرار في أفغانستان، مشيرين إلى ضرورة احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع البيان أن الزعيمين "بحثا أيضا الوضع الإنساني في أفغانستان واتخذا قرارا بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للشعب الأفغاني".

المصدر: "تاس"

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