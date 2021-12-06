بوتين لمودي: روسيا تنظر إلى الهند باعتبارها قوة عظمى بشعب صديق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقاء قمة جمعته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي اليوم الاثنين، إن روسيا تعتبر الهند "قوة عظمى ذات شعب صديق" لها.

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وقال بوتين: "نحن نعتبر الهند قوة عظمى لديها شعب صديق وتاريخ رائع للعلاقات معنا".

وتابع: "العلاقات بين بلدينا تتطور ونتطلع إلى المستقبل. وإن كان العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدل التبادل التجاري بأكثر من 17 بالمائة، لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت زيادته أكثر من 38 بالمائة".

وأضاف بوتين أن الدولتين تعملان على تطوير العلاقات في المجال العسكري وإجراء تدريبات مشتركة وتعتزمان مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

Warm welcome to Putin in Delhi, PM Modi said – relations with Russia have not changed https://t.co/1sCzDpY3kO — The Indian Nation (@IndianNation_) December 6, 2021

من جانبه، قال مودي إن الهند وروسيا تواصلان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والفضاء، وشدد على أهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا أنها ستعزز تعاونهما.

وأشار مودي إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤد إلى خفض وتيرة تطور العلاقات بين الهند وروسيا.

المصدر: وكالات