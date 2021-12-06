الكرملين: بيان مشترك بالغ الأهمية سيصدر عن قمة بوتين - مودي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيتبنيان بيانا مشتركا في أعقاب محادثاتهما في نيودلهي اليوم الاثنين.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إن عددا من الوثائق الهامة سيتم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الروسي إلى الهند، وفي مقدمتها البيان المشترك الصادر عن القمة الـ 21 الروسية الهندية بعنوان "روسيا والهند.. شراكة من أجل السلام والتقدم والازدهار".

وأشار بيسكوف إلى أن هذه الوثيقة المهمة تتضمن "مراجعة تامة تقريبا لكل الطيف الواسع من مواضيع أجندة التعاون الروسي الهندي".

وقال المتحدث إن القمة الروسية الهندية تسبقها محادثات وزراء الخارجية والدفاع للبلدين في إطار صيغة "2+2"، وهي صيغة تدل على الطابع الخاص للعلاقات بين موسكو ونيودلهي.

كما كشف بيسكوف أن الزيارة ستسفر أيضا عن توقيع وثائق مؤسسية في مجال الطاقة، مذكرا بأن إيغور سيتشين رئيس شركة "روس نفط" الروسية يمكن أن يشارك في المحادثات حول هذا الموضوع بصفته عضوا في الوفد المرافق للرئيس الروسي إلى الهند، دون أن يذكر طبيعة الوثائق المخطط لتوقيعها بين "روس نفط" ونظيرتها الهندية.

المصدر: "تاس"