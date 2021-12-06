لافروف وشويغو يجتمعان مع نظيريهما الهنديين في نيودلهي

عقد كل من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو اجتماعا مع نظيريهما الهنديين في نيودلهي تمهيدا للقمة الروسية الهندية المرتقبة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

Delhi | Defence Minister Rajnath Singh and Russian Defence Minister General Sergey Shoigu sign agreements between India and Russia pic.twitter.com/QDF3greES4 — ANI (@ANI) December 6, 2021

وبعد هذين اللقاءين سيجري لافروف وشويغو مع وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار ووزير الدفاع راجنات سينغ اجتماعا بصيغة "2+2"، في أول اجتماع من نوعه بين الجانبين الروسي والهندي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، بأن وزراء الخارجية والدفاع للبلدين سيناقشون أثناء لقاءاتهم في نيودلهي أهم المواضيع الإقليمية بما فيها الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والتسوية في أفغانستان وسوريا وكذلك التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المتوقع أيضا أن يتناول الجانبان مسائل الاستقرار الاستراتيجي.

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وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الهندية أن القمة السنوية الهندية الروسية الحادية والعشرين ستعقد في فترة ما بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستعرضان الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية وسبل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات