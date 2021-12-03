أوشاكوف يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الهند
Reuters
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قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن الوفد الذي سيرافق الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الهند، سيضم وزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.
وسيضم الوفد أيضا رئيس شركة "روسنفت" إيغور سيتشين لأنه سيتم خلال الزيارة، توقيع اتفاقات حول التعاون في مجال الطاقة.
وأضاف أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيزور الهند يوم 6 ديسمبر، وسيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وستجري المباحثات بين الزعيمين دون "روتين بروتوكولي"، وذلك مع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي.
المصدر: نوفوستي
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