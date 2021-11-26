بوتين يزور الهند في السادس من ديسمبر المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيزور الهند في السادس من ديسمبر المقبل، وأن تعزيز العلاقات وبحث القضايا الدولية مع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، ستكون على رأس جدول أعماله.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهندي سبل المزيد من تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين.

وأضاف الكرملين أن بوتين ومودي سيتبادلان وجهات النظر حول موضوعات الساعة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك العمل المشترك داخل مجموعة العشرين ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: نوفوستي