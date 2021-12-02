الخارجية الهندية تكشف تفاصيل زيارة بوتين المرتقبة إلى نيودلهي

ذكر المتحدث باسم الخارجية الهندية أريندام باغشي اليوم الخميس أن سلسلة اجتماعات بين رئيسي الهند وروسيا ووزيري دفاع وخارجية البلدين ستعقد في نيودلهي في 6 ديسمبر الحالي.

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وقال المتحدث في إفادة صحفية: "في ذلك اليوم، سيتم عقد عدد من الاجتماعات، والتي تنطوي على تفاعل كثيف جدا على مدار اليوم وستنتهي بقمة".

وتابع: سيبدأ اليوم بلقاء بين وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الروسي سيرغي شويغو، وهما رئيسا اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري التقني. في الصباح أيضا، سيعقد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف: "سيلي هذه اللقاءات الاجتماع الأول لآلية الحوار بصيغة 2 + 2 والتي تم استحداثها مؤخرا على مستوى وزيري الخارجية والدفاع".

وأشار باغشي إلى أن القمة السنوية الهندية الروسية الحادية والعشرين ستعقد في فترة ما بعد الظهر، وقال: "نتطلع إلى الترحيب بالرئيس بوتين في نيودلهي لحضور القمة. كما قلت سابقا، سيستعرض الزعيمان الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية بين الهند وروسيا وآفاقها كما سيبحثان سبل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأكد المتحدث أن القمة ستتيح فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسيصدر في أعقاب القمة بيان مشترك.

المصدر: "نوفوستي"