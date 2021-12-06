لوبان: الاتحاد الأوروبي يشبه "مشعل الحرائق" في موقفه تجاه أوكرانيا

قالت زعيمة "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، مارين لوبان، إن من أسباب تفاقم الوضع حول أوكرانيا، تصرفات الاتحاد الأوروبي، الذي يتصرف "كمن يشعل النيران متعمدا.

وذكرت لوبان في مقابلة مع صحيفة Rzeczpospolita البولندية، أن، محاولات انتهاك مجال نفوذ روسيا أدت إلى ظهور التوتر.

وخلال ردها على سؤال حول "الاقتحام الروسي" المزعوم لأراضي أوكرانيا، أعربت لوبان عن اعتقادها بأن السلطات الروسية لن تقوم بمثل هذه الخطوة.

وقالت: "يمكن قول أي شيء، لكن أوكرانيا تدخل في دائرة نفوذ روسيا. ولا شك في أن محاولة انتهاك هذا النفوذ، يخلق التوتر والمخاوف ويجعل الأمور تصل إلى الحد الذي نراه الآن".

وشددت على ضرورة أن "يركز الجميع الآن على مكافحة التهديد الحقيقي الذي يهيمن على أوروبا - الإسلاموية". وأشار لوبان، إلى أن فرنسا مدعوة لعب دور القوة الموازنة في العالم.

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وقالت: "لقد جرتنا الولايات المتحدة إلى العديد من الحروب غير الضرورية، التي أدت إلى توسع غير عادي للإسلاموية في العالم. أنا وفي العديد من الأمور أوجه الانتقاد لكل من أمريكا وروسيا. لكني لا أوافق على محاولات الولايات المتحدة، لفرض قواعد تتجاوز الحدود الإقليمية، لتقويض عمل الشركات الأوروبية".

المصدر: تاس