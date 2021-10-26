مارين لوبان تتعهد بدعم هنغاريا في إصلاح الاتحاد الأوروبي

تعهدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا مارين لوبان بدعم هنغاريا على صعيد إصلاح الاتحاد الأوروبي، في حال فوزها بانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2022.

وقالت لوبان في أعقاب لقائها مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال زيارتها لبودابست اليوم الثلاثاء: "في حال انتخابي رئيسة للجمهورية الفرنسية... أتعهد بتقديم الدعم لهنغاريا من جانب فرنسا وشعبها لإصلاح الاتحاد الأوروبي، الذي تهدد شدته الايديولوجية مبدأ السيادة".

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وأضافت أن هنغاريا بقيادة أوربان "في طليعة الكفاح في سبيل حرية الشعوب".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في فرنسا في أبريل العام المقبل، وأعلنت لوبان وعدد من الساسة الآخرين عن عزمهم على الترشح للرئاسة.

المصدر: نوفوستي