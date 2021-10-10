لوبان واثقة من أنها ستصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، إنها واثقة من مشاركتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وستفوز بها.

وأضافت لوبان، التي تتزعم اليمين المتطرف بفرنسا في حديث لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "أعتقد جديا أنني سأتأهل للجولة الثانية من الانتخابات".

في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الصحفيين يحاولون العثور على وجوه جديدة. وقالت: "وجود إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الثانية، يثير ملل الصحفيين، لأن هذين المرشحين معروفان بالفعل، وهذا أقل إثارة للاهتمام. لكنني سأكون في الجولة الثانية من الانتخابات. وأعترف لكم بأنني سأفوز بها".

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يوم الأربعاء الماضي، جاء في استطلاع أجرته مؤسسة Harris Interactive، أن الصحفي والكاتب الفرنسي إريك زيمور قد يتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

ووفقا للدراسة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سيحصل ماكرون على نسبة 24٪، ويزمور - 17٪ ، ولوبان - 15٪.

ولدى تعليقها على هذه النتائج، قالت لوبان إنها ليست قلقة على الإطلاق بشأن ما جاء فيها.

وأضافت: "الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد ستة أشهر. ستة أشهر فترة طويلة جدا، هذا ماراثون ... ومن الواضح أنه قبل ستة أشهر من الانتخابات من المستحيل تحديد رأي الفرنسيين".

وأشارت لوبان إلى وجود استطلاع آخر، تتجاهله وسائل الإعلام، ووفقا له ستشارك لوبان في الجولة الثانية.

المصدر: نوفوستي