ما نسبة السلاح الروسي في الجيش الهندي؟.. نيودلهي وموسكو توقعان اتفاقات عسكرية جديدة

أعلن وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، أن الهند وروسيا وقعتا مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود الخاصة بالأسلحة والتعاون الاقتصادي.

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وكتب سينغ في صفحته على "تويتر" بعد انتهاء لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو: "يسرني أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات، الخاصة بالأسلحة النارية والتعاون العسكري".

ووصف الوزير المحادثات التي جرت، اليوم الاثنين، في نيودلهي، بأنها كانت مثمرة وذات مغزى.

Had a productive, fruitful and substantial bilateral discussions on defence cooperation with the Russian Defence Minister, General Sergey Shoigu in New Delhi today. India values its special and privileged strategic partnership with Russia. pic.twitter.com/9WNBx6m7ok — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 6, 2021

وأضاف: "أجريت اليوم في نيودلهي مناقشات ثنائية مثمرة وذات مغزى حول مسائل التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو".

وأكد الوزير أيضا أن الهند تقيم عاليا شراكتها الاستراتيجية الخاصة مع روسيا.

وتنفذ روسيا والهند حاليا عددا من المشاريع الثنائية وبينها العمل على مجموعة "BrahMos" والإنتاج المشترك لمقاتلة "FGFA" من الجيل الخامس وإنتاج المقاتلات من طراز "سو-30" والدبابات من طراز "تي-90". وفي مارس عام 2019 فتحت الدولتان مصنعا في مدينة كورفا الهندية لإنتاج رشاشات كلاشنيكوف.

وتدل معلومات الخبراء على أن القوات البحرية الهندية مزودة اليوم بالمعدات العسكرية الروسية الصنع بمقدار 80%، والقوات الجوية الهندية – بمقدار 70%. ويقولون إن روسيا قامت أثناء فترة التعاون العسكري الفني بين البلدين بتوريد معدات عسكرية إلى الهند بقيمة تزيد عن 65 مليار دولار.

وفي أكتوبر عام 2018 وقعت موسكو ونيودلهي عقدا بتوريد 5 مجموعات من أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية بقيمة أكثر من 5 مليارات دولار. وبين العقود العسكرية الأخرى للبلدين بيع 4 فرقاطات عسكرية روسية ودفعة كبيرة لأنظمة "إيغلا" الصاروخية إلى الهند.

المصدر: نوفوستي