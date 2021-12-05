بسبب الأمية.. تعرف على طريقة التصويت بالانتخابات في غامبيا

تختلف طريقة التصويت بالانتخابات في غامبيا عن غيرها من البلدان بشكل كبير، ومع تصويت الغامبيين في الانتخابات الرئاسية، لفتت طريقة التصويت الأنظار.

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واصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع في عاصمة غامبيا بنجول، أمس السبت، في أول انتخابات رئاسية منذ عقود لا تشمل ترشح الرئيس السابق يحيى جامع.

وجرى التصويت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش ليختار الناخبون رئيس دولتهم المقبل عبر وضع كرة في واحدة من العلب التي تحمل ألوان المرشحين، في عملية اعتمدت منذ فترة طويلة بسبب انتشار الأمية، إذ أن التصويت يتم بهذه الطريقة.

المصدر: "فرانس برس"