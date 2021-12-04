مقتل سبعة مدنيين بهجوم مسلح على بلدة مشهورة بالمناجم في الكونغو

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل سبعة مدنيين بهجوم جماعة مسلحة على بلدة مونغو في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيما أعلن الجيش أنه قتل 36 فردا بين المهاجمين.

وقال المسؤول المحلي تشيروبين نكوكو نديلاوا في تصريح للوكالة إن "مقاتلين من تعاونية التضامن المسلح لتنمية الكونغو (كوديكو) قصفوا الجمعة بلدة مونغوالو شمال بونيا عاصمة إقليم إيتوري".

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وأضاف أن "مسلحين قتلوا سبعة مدنيين هم طفلان وامرأة حامل وأربعة رجال".

ولفت إلى أن ما حصل أجبر السكان المحليين على الفرار من البلدة الى المناطق المجاورة، مؤكدا أنه تم "حرق عنصرين من كوديكو حيين بعد أن أسرهما شبان غاضبون".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش يوليس نغونغو إن القوات المسلحة "صدت بقوة محاولة التوغل".

وأضاف أن "الحصيلة المؤقتة لهذه العملية هي مقتل 36 من ميليشيا كوديكو وأسر ثمانية".

وأشار إلى أن التفجيرات التي رافقت العملية أدت إلى مقتل إثنين من المارة وإصابة ثلاثة في منطقة التعدين في كامب بلانغيت.

وذكر شهود عيان أن الجيش تدخل واستكشف المنطقة بمروحيتين مقاتلتين على الأقل.

ومنذ أبريل 2020 كلف الرئيس فيليكس تشيسكيدي أمراء الحرب السابقين، بمن فيهم جيرمان كاتانغا الذي دانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالتفاوض بشأن استسلام الجماعات المسلحة في إيتوري التي تضم جماعة "كوديكو".

ومنذ نهاية عام 2017 أدى النزاع في إيتوري الى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص ومقتل المئات.

المصدر: "أ ف ب"