الصين تدعو الحكومة الألمانية الجديدة لتجنب المواجهة

دعت السفارة الصينية في برلين الحكومة الألمانية الجديدة "لبناء الجسور عوضا عن الجدران" في العلاقات بين البلدين.

وكتبت السفارة الصينية على موقعها: "البعض يركز أكثر فأكثر على الخلافات والاختلافات في العلاقات الصينية الأوروبية والصينية الألمانية".

وأضافت: "مع تشكيل الحكومة الفدرالية الألمانية الجديدة، نحن على استعداد للتواصل، وتطوير مصالحنا المشتركة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمزايا المتبادلة".

وتابعت: "نأمل في أن ينظر السياسيون الألمان إلى الصين والعلاقات الصينية الألمانية بشكل موضوعي وشامل".

وخلص البيان إلى أن "ما نحتاج إليه هو بناء الجسور عوضا عن الجدران" في العلاقات بين الصين وألمانيا.

وجاءت دعوة الصين هذه بعد أن قالت وزيرة الخارجية الألمانية المقبلة أنالينا بربوك إنها تريد دبلوماسية أكثر صرامة في مواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين.

وفي مقابلة أجرتها معها هذا الأسبوع صحيفة "تي إيه زاد"، قالت بربوك متحدثة عن الصين إن "السياسة الخارجية القائمة على القيم هي دائما عمل متضافر بين الحوار والحزم".

وأضافت: "على المدى الطويل، الصمت البالغ ليس شكلا من أشكال الدبلوماسية، حتى لو رأى البعض الأمر على هذا النحو في السنوات الأخيرة"، وذهبت إلى حد التلويح باحتمال المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية ببكين في فبراير 2022.

وأيدت أنالينا بربوك اللجوء لخفض الواردات الأوروبية من الصين إذا لزم الأمر.

المصدر: أ ب