الرئاسة التركية: بإمكان أردوغان تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني

أكدت أنقرة اليوم السبت، على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال قالن الذي يحضر المنتدى السابع للحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، ردا على سؤال عن دور تركيا المحتمل في تخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا: "تحاول القيام بدورنا للحد من التوترات".

وأشار قالن إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قدم عرضا سابقا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذه المسألة، وقال: "دعوتنا الأساسية، بالطبع، هي أن يحلوا هذه المشكلة فيما بينهم. إذا كان بإمكانهم فعل ذلك، فسيكون هذا بالطبع وضعا مثاليا. ولكن إذا لم يحدث ذلك، يمكن لتركيا أن تلعب دورا بناء وتيسيريا".

وشدد قالن بهذا الصدد على أن علاقات أنقرة الجيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا تجعلها مرشحا واعدا للوساطة بين موسكو وكييف قائلا: "العديد من الدول الغربية ليس لديها علاقات بناءة مباشرة مع روسيا، ولكن تركيا لديها مثل هذا الموقف الخاص. بالطبع، يمكن أن تلعب مثل هذا الدور إذا نظر إليه الطرفان بشكل إيجابي". وأوضح أن بإمكان الرئيس التركي أن يجمع بين الرئيسين الروس والأوكراني "لاتخاذ خطوة بناءة لخفض التصعيد".

وتابع قالن أنه في حال بقاء حالة استمرار النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) "سيعاني الجميع"، معربا عن اعتقاده بأن على كل من روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو والغرب ككل اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع نشوب حرب جديدة في المنطقة. وأضاف: "نحن على استعداد لدعم جميع الخطوات للحد من هذه الصراعات والتوترات. إذا كان لتركيا دور كمرشد ومبادر لهذه العملية، فسيسعد رئيسنا بلعب هذا الدور".

المصدر: "الأناضول"