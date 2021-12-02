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أكار: مكالمة أردوغان وبوتين ستوضح دور تركيا في الحوار بين روسيا وأوكرانيا

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أكار: مكالمة أردوغان وبوتين ستوضح دور تركيا في الحوار بين روسيا وأوكرانيا
Sputnik
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صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن المحادثة الهاتفية المرتقبة بين زعيمي تركيا وروسيا من شأنها أن توضح قضية توسط أنقرة في تسوية الخلاف بين أوكرانيا وروسيا.

وقال أكار في مقابلة أجرتها معه قناة NTV التركية: "في وقت سابق، قدمنا ​​بالفعل مساهمة مهمة للغاية في تطوير العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وما الذي يمكن أن تكون الآفاق الجديدة (لمواصلة تطبيع العلاقات)، سنعرفه على الأرجح غدا بعد محادثات الزعيمين"، مضيفا أن أنقرة تتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا ومستعدة للمساعدة في حل القضايا القائمة.

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وقال: "نؤيد حل كافة الخلافات في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار وبالطرق السلمية"، مشيرا إلى أن هناك اتصالا مقررا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي غدا الجمعة، و"سيركز على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على تقارير حول اقتراح أنقرة لوساطتها لعقد قمة بمشاركة الزعيمين الروسي والأوكراني لحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا ليست طرفا في ذلك النزاع.

المصدر: "نوفوستي"

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