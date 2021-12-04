فرار جماعي بعد ثوران مفاجئ لبركان في إندونيسيا (فيديو)

ثار بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة، اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.

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وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو الإصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم خيام إجلاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب السكان المحليين وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأفاد ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانج بالقرب لوكالة "رويترز" بأن الطريق والجسر الذي يربط بين لوماجانغ ومدينة مالانج القريبة قطعا.

BREAKING: Indonesia's Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts - Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT — Breaking News Alerts 🚨 (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

وأضاف: "لقد كانت هذه حالة ملحة وسريعة للغاية منذ اندلاعها"، مؤكدا أن عمليات الإجلاء جارية.

المصدر: "رويترز"